В Танзании после падения автобуса в озеро Виктория погибли 12 человек

Двенадцать человек погибли после падения автобуса в озеро Виктория в Танзании, еще трое получили ранения. Об этом сообщает агентство Xinhua.

По данным главы местной полиции Ахмеда Мсанги, автобус упал в воду с парома, который плыл по озеру к городу Мванза. Также во время крушения пропали двое пассажиров автобуса, спасатели ведут их поиски.

Президент Танзании Джон Магуфули направил свои соболезнования региональному комиссару Джону Монгелле и семьям погибших пассажиров автобуса. «Я с большой тревогой и печалью узнал новость о страшной аварии, в результате которой погибли 12 невинных людей», — заявил Магуфули. Президент Танзании также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим пассажирам.

В мае при падении школьного автобуса в ущелье на севере Танзании погибли 35 человек. Авария произошла возле города Аруша. Автобус сбил несколько деревьев и упал в ущелье возле реки Мара. В автобусе находились три учителя, водитель и 31 ученик.

Озеро Виктория находится на территории Танзании, Кении и Уганды в Восточной Африке. Оно было открыто путешественником Джоном Хеннингом Спиком в 1858 году и названо в честь британской королевы Виктории. Площадь — 68 тыс. кв. км. Объем — 2760 кв. км. Оно является вторым по площади пресным озером мира. Наибольшая длина озера — 320 км, ширина — 274 км. Средняя глубина — 40 м, наибольшая — 80 м.