В США неизвестные облили краской памятник Христофору Колумбу

Неизвестные облили красной и черной краской памятник итальянскому мореплавателю Христофору Колумбу в городе Провиденс в американском штате Род-Айленд. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Также неизвестные нарисовали оскорбительные граффити на памятнике Колумба. Пресс-секретарь мэра Провиденса Хорхе Элорза сообщила AP, что в ближайшее время памятнику вернут прежний вид.

Неизвестные 7 октября облили красной краской два памятника Колумбу в штате Коннектикут. Об этом сообщает New York Post. Один из памятников находится в городе Мидлтаун, а другой — в городе Нью-Хейвен. Также 25 сентября неизвестные облили розовой краской статую Колумба в Нью-Йорке.

Экспедиция Христофора Колумба 12 октября 1492 года по григорианскому календарю прибыла в Америку. Впоследствии этот день был назван днем Колумба. В Испании этот день отмечают 12 октября, однако в США день открытия своей страны отмечают во второй понедельник октября. Во многих частях США этот день является общественным выходным, однако некоторые штаты, такие как Калифорния, Невада и Гавайи, не отмечают день Колумба.