В Ярославле суд приговорил участников акции 7 октября к штрафу и работам

Кировский районный суд Ярославля вынес решение по делам об административных правонарушениях в ходе несанкционированного митинга 7 октября в поддержку политика Алексея Навального. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, суд выписал штраф одному из демонстрантов на сумму 10 тыс. руб. Его признали виновным в участии в несанкционированной акции. Также в суде установили, что участник митинга мешал пешеходам и автомобилям на трассе и выкрикивал политические лозунги. Также суд приговорил другого участника акции протеста, активиста ярославского штаба Навального, к 80 часам обязательным работ.

В 80 российских городах 7 октября прошли митинги в поддержку Навального. Участники акций требовали допустить политика к президентским выборам 2018 года и обеспечить политическую конкуренцию в стране.

В Ярославле полиция задержала 57 демонстрантов. Местный штаб Навального назвал акцию протеста согласованной, так как городские власти не предложили активистам альтернативную площадку для проведения митинга. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», всего в России на акциях в поддержку Навального были задержаны 290 человек.

Сам Навальный и глава его предвыборного штаба Леонид Волков не принимали участия в пикетах, поскольку они находятся под административным арестом за призывы к несанкционированным акциям протеста. Вместе с тем, политик позитивно оценил прошедшие 7 октября митинги.