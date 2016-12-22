Три человека погибли при крушении одномоторного самолета в Бразилии

В юго-восточном штате Сан-Паулу в Бразилии разбился одномоторный самолет, жертвами авиакатастрофы стали три человека. Об этом сообщает El Carabobeno.

Инцидент произошел в городе Сан-Жозе-ду-Риу-Прету, который находится в 440 км к северо-западу от города Сан-Паулу. Одномоторный самолет производства американской компании Beech Aircraft разбился во дворе частного дома в Сан-Жозе-ду-Риу-Прето. Три члена экипажа погибли на месте. Во время крушения воздушное судно также повредило здание, никто из жильцов частного дома не пострадал.

По словам местных властей, самолет пытался зайти на посадку в аэропорту Сан-Жозе-ду-Риу-Прето, однако по неустановленным причинам сбился с курса и затем рухнул. На месте происшествия работают полицейские, они опрашивают свидетелей и выясняют причины авиакатастрофы.

Ранее в Канаде разбился одномоторный самолет марки Beechcraft Musketeer, в результате крушения погиб 29-летний пилот. Инцидент произошел в центральной провинции Манитоба, в 15 км к северу от Виннипега. Самолет рухнул сразу после взлета из аэропорта города Сент-Эндрюс.