В Крыму назвали абсурдом данные о заселении полуострова народами Сибири

Обвинение украинских властей в заселении Крыма народами Сибири и принудительной выдаче крымчанам российских паспортов являются абсурдными. Об этом «РИА Новости» заявил вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.

«Это странное и абсурдное заявление. Придумать можно все что угодно, хоть на Луну переселять, но это выдумки чистой воды», — сказал Мурадов. По его словам, в России «никто и никого в насильно не переселяет и не может переселять», так как Россия является демократическим государством и не проводит «этнические чистки».

О заселении Крыма народами Сибири 7 октября сообщила нардеп из фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Фриз в ходе сессии Парламентской Ассамблеи (ПА) НАТО в Бухаресте. Об этом она написала в своем Facebook.

«Мы акцентировали внимание ПА НАТО на милитаризации Крыма, нарушении прав и свобод на полуострове оккупантами, принудительном предоставлении крымчанам гражданства России, заселении [Крыма] народностями Сибири» — сообщила Фриз.

По ее словам, Россия — «агрессор № 1 в мире», которая пользуется комплексным арсеналом в борьбе «с миром». По ее мнению, Россия использует «сепаратизм, кибертерроризм, информационную войну и миграционный кризис». «Все это уже стало геополитическими технологиями, которыми Кремль умело жонглирует в рамках гибридной войны против демократических государств», — подчеркнула нардеп.

Крым вошел в состав России после референдума весной 2014 года. Украина не признала итоги референдума и обвинила Россию в аннексии полуострова. Россия отвергает обвинения Киева.