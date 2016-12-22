МЧС заявило о применении роботов в ликвидации пожара на рынке «Синдика»

Спасатели применят роботов для полной ликвидации пожара и разбора завалов на рынке «Синдика», сильно пострадавшем от крупного возгорания 8 октября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России.
Ранее, 9 октября, пожарные использовали беспилотники для визуального осмотра места ЧП. С помощью роботизированных технологий сотрудники МЧС также планируют взять пробы, которые помогут определить возможные причины пожара.
Пожар на рынке «Синдика» начался днем 8 октября. Из здания строительного рынка площадью более 150 тыс. кв. м были эвакуированы около 3 тыс. человек. Площадь пожара составила 55 тыс. кв. м. Очаг возгорания находился в складских помещениях. к вечеру в здании рынка рухнули крыша и часть стен.
Пожарные смогли потушить открытое горение утром 9 октября. К тушению были привлечены три вертолета, которые сбросили на здание рынка свыше 440 тыс. л воды. По данным «ВТБ Страхование», рынок был застрахован на 4.2 млрд руб.