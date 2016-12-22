Малахов будет вести телеигру с призовым фондом до 60 млн руб.

Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу «Стена» на телеканале «Россия 1». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Первый выпуск передачи выйдет в эфир 22 октября. «Ведущий шоу Андрей Малахов задает участникам вопросы из различных областей знаний, а сколько денег им принесет правильный ответ, «решает» Стена», — сказано в сообщении. Общий призовой фонд шоу может доходить до 60 млн руб. За правильный ответ на вопрос участникам будут давать от 100 до 5 млн руб.

Телеведущий в августе объявил о своем уходе с «Первого канала». На «России 1» он ведет и продюсирует ток-шоу «Прямой эфир».

О том, что ведущий может покинуть канал, РБК сообщали источники в конце июля. По их данным, Малахов решил уйти из-за конфликта с продюсером. При этом в интервью «Коммерсанту» телеведущий объяснил свой уход с «Первого» желанием расти и «принимать решения, о чем быть программе». Вопросы о конфликте с продюсером он оставил без комментария.