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Лавров заявил об эскалации на Корейском полуострове из-за действий США
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Лавров заявил об эскалации на Корейском полуострове из-за действий США
Политика, 20:58
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Лавров заявил об эскалации на Корейском полуострове из-за действий США

Военные приготовления США в Восточной Азии ведут к росту напряженности на Корейском полуострове, подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Противоречия, по словам главы МИД, необходимо решать «исключительно дипломатическими методами», говорится в сообщении ведомства.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что предыдущие администрации не смогли решить проблему ядерно-ракетной программы КНДР дипломатическим путем. Достигнутые с Пхеньяном договоренности, по его словам, «нарушались еще до того, как чернила высыхали на бумаге».

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Со мнением Трампа согласны не все в Вашингтоне. Так, член сената, глава комитета по иностранным делам Боб Коркер заявил, что «безрассудные угрозы» президента по отношению к другим странам могут привести к новому глобальному конфликту.

В ходе телефонного разговора Тиллерсон и Лавров также обсудили обстановки в Сирии и на Украине. В частности, Лавров заявил, что одобренный в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса противоречит Минским соглашениям. По мнению Москвы, он не способствуют мирному урегулированию проблемы. «Стороны (…) подчеркнули важность продолжения контактов по этому каналу в интересах выработки реалистичных подходов к выполнению согласованного в Минске «Комплекса мер», — говорится в сообщении российского ведомства.

Теги: Украина , КНДР , Сергей Лавров , Рекс Тиллерсон
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