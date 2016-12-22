В Новгородской области произошла стрельба в сельской администрации

Мужчина открыл стрельбу в здании администрации Кневицкого сельского поселения Демянского района Новгородской области, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Он выстрелил в свою жену, сотрудницу администрации, она госпитализирована.

По данным следствия, мужчина использовал травматический пистолет, переделанный под боевое оружие.

Власти возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 3 (приготовление к преступлению) и ч. 1 ст. 105 (умышленное убийство). Максимальное наказание — до пятнадцати лет лишения свободы с ограничением свободы на два года.

После нападения на администрацию мужчина покончил с собой.

В конце сентября стрельба произошла в воинской части в Амурской области. Один из военнослужащих расстрелял двух других солдат и одного офицера и сбежал с части с автоматом. Также был ранен еще один человек.

Местные власти позднее установили, что преступление совершил ефрейтор Гасан Абдулахадов, уроженец Дагестана. На него завели дело по статье об убийстве.