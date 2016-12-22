Умер экс-глава Москомспорта Лев Кофман

Лев Кофман (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Скончался ​экс-председатель Комитета физической культуры и спорта правительства Москвы, бывший президент Федерации фристайла России Лев Кофман. Об этом говорится на сайте Олимпийского комитета России.

Кофман скончался в возрасте 80 лет. «Олимпийский комитет России выражает глубокие соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении. Причина смерти функционера не уточняется. Прощание с ним состоится 11 октября в 13:00 на Троекуровском кладбище Москвы.

В сообщении комитета отмечается, что Кофман был советником президента Олимпийского комитета России и членом Исполкома ОКР, а также членом Исполкома Международной федерации лыжного спорта. В 1998 году при непосредственном участии Кофмана «были подготовлены и с успехом проведены» первые Всемирные юношеские игры под патронажем Международного олимпийского комитета.