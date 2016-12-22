В Петербурге эвакуировали офис «ВКонтакте» и «Республику котов»

Посетителей и сотрудников Дома Зингера на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где расположен главный офис социальной сети «ВКонтакте», эвакуировали из-за анонимных звонков о минировании. Об этом РБК рассказал пресс-секретарь «Вконтакте» Евгений Красников.

«В здании Дома Зингера была проведена эвакуация в связи с анонимным обращением», — сказал представитель компании.

Также, по данным ТАСС, анонимный звонок о минировании также поступил в кошачье кафе «Республика котов». Там, помимо посетителей, необходимо было эвакуировать 66 животных.

«У нас 66 животных, которых нужно эвакуировать одномоментно. Такого количества переносок у нас нет, поэтому приходится трудно. К нам уже прибыла кинологическая бригада, скоро начнется проверка», — заявила агентству директор Музея кошки Анна Кондратьева.

Агентство называет кафе крупнейшим в Европе.

​Днем в понедельник, 9 октября, из-за анонимных звонков о заложенной бомбе проводилась эвакуация людей с нескольких комитетов городской администрации Петербурга, а также из десятка школ. По данным ТАСС, эвакуация проводилась в том числе из-за угрозы взрыва и на территории Балтийского, Финляндского и Витебского вокзалов.

В выходные, 7 и 8 октября, телефонные террористы сообщили об угрозе взрывов в торгово-развлекательных комплексах и отелях Петербурга. Всего, по данным «Фонтанки», от их действий за два дня пострадали около 30 объектов.