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Задержан заочно осужденный за убийства в Чечне бывший офицер Худяков
Общество, 19:30
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Задержан заочно осужденный за убийства в Чечне бывший офицер Худяков

Задержан заочно приговоренный к 17 годам тюрьмы за убийство трех мирных граждан в Чечне бывший старший лейтенант Евгений Худяков. Он направлен в колонию строгого режима, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Северо-Кавказский окружной военный суд.

Находившийся в федеральном розыске бывший военнослужащий был задержан во Владимирской области, отметил собеседник газеты. После задержания Худякова доставили в СИЗО в Ростове-на-Дону, где ознакомили с вынесенным ему приговором.

«Исполнение приговора уже началось», — добавил собеседник «Коммерстанта».

В пресс-службе суда уточнили «Интерфаксу», что Худяков был задержан 24 августа.

По данным телеканала РЕН ТВ, который не указывает источник информации, Худякова задержали 24 августа. Телеканал пишет, что Худяков все это время жил на своей родине во Владимирской области, где и был задержан.

По данным следствия, группа разведчиков воинской части N3186 внутренних войск России под командованием старшего лейтенанта Евгения Худякова и лейтенанта Сергея Аракчеева (также стал фигурантом дела об убийстве трех чеченцев) 15 января 2003 года проводила спецоперацию в районе аэропорта Северный города Грозный. Разведчики остановили автомобиль «Волга», в котором ехали несколько чеченцев. Худяков приказал водителю Шамилю Юнусову и пассажирам выйти из машины. Разведчики обыскали Юнусова, отобрали документы и ценности. Худяков выстрелами из автомата повредил «Волгу», а Юнусова доставили в часть. Там его избивали, требуя, чтобы он рассказал о местонахождении боевиков.

Позже они остановили КамАЗ и расстреляли находившихся в нем трех жителей села Лаха-Варанды — Саидуа Янгулбаева, Абдуллу Джамбекова и Нажмуди Хасанова. Грузовик подожгли, паспорта убитых также уничтожили.

Летом 2004 года Худяков и Аракчеев были оправданы присяжными, которые признали их невиновными по инкриминируемым обвинениям. Верховный суд России отменил оправдательный вердикт, удовлетворив протест военной прокуратуры и жалобу родственников погибших.

В мае 2006 года военная коллегия Верховного суда второй раз отменила оправдательный приговор обвиняемым, направив дело на новое рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.

В декабре 2007 года Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор двум офицерам по обвинению в убийстве трех мирных жителей Чечни. Евгений Худяков получил 17 лет тюрьмы, а Сергей Аракчеев — 15 лет колонии строгого режима. Приговор Худякову был вынесен заочно. В январе 2008 года его объявили в федеральный розыск.

В августе 2016 года с Аракчеева сняли обвинения в разбое и превышении полномочий. Северо-Кавказский окружной военный суд присудил ему компенсацию в 500 тыс. руб. После того, как решение обжаловала прокуратура, компенсацию понизили до 200 тыс. руб., сообщало издание «Кавказский узел» со ссылкой на прокуратуру.​ Аракчеев вышел на свободу по условно-досрочному освобождению в январе прошлого года.

Теги: Чечня , Убийство , Евгений Худяков , Сергей Аракчеев
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