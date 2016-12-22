СМИ сообщили о подрыве курда в Турции в ходе операции спецслужб

Член запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) подорвался в доме во время операции спецслужб в провинции Мугла на юго-западе Турции. Об этом сообщает издание Hurriyet. Он совершил самоподрыв, когда полиция начала штурмовать дом, в котором находился он и еще один член РПК.
В Мугле в ходе оперативных действий полиции и спецназа были ликвидированы пятеро членов РПК, а семеро задержаны, сообщает издание Sabah.
На границе Турции с Ираном и Ираком 4 октября произошел взрыв, в результате которого погибли четверо турецких военных, столько же получили ранения. Инцидент произошел в районе города Юксекова в провинции Хяккари. По данным телеканала CNN Turk, самодельная бомба взорвалась во время движения военного конвоя около местного участка полиции. Раненые были госпитализированы. Власти Турции считают, что за нападением стоят члены РПК.