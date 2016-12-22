Фонд племянника Путина пожаловался Чайке на группы «А.У.Е.» в соцсетях

Русский академический фонд, председателем правления в котором является Роман Путин, двоюродный племянник президента России, обратился с письмом (копия есть у РБК) к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой внести сообщества «А.У.Е.» во «ВКонтакте» в список экстремистских.

В письме, которое подписал директор фонда Олег Казенков, предлагается направить в суд для признания экстремистскими материалы, содержащие графические изображения, выполненные в стилистике «А.У.Е.», такие как «воровские звезды», тематические сообщества «А.У.Е.» во «ВКонтакте», а также другую атрибутику, содержащую символику и упоминание «А.У.Е.». Кроме того, фонд просит генпрокурора Чайку «принять меры прокурорского реагирования и блокировать ресурсы, распространяющие и пропагандирующие «А.У.Е.».

Аббревиатура А.У.Е. («арестантский уклад един») является частью криминального сленга и используется в качестве приветствия у заключенных. Участники сообщества «А.У.Е.» популяризуют уголовные понятия, выступают за признание авторитетов уголовного мира и тюремных поведенческих схем в повседневной жизни.

Директор Русского академического фонда Олег Казенков заявил РБК, что «вопрос борьбы с сомнительной субкультурой должен решаться максимально жестко». По его мнению, через пропаганду «А.У.Е.» «идет «криминализация» молодых людей, школьников».

Ранее Русский академический фонд направлял письмо с подобными жалобами на имя уполномоченной по правам ребенка в России Анны Кузнецовой. Представители фонда просили Кузнецову инициировать поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а также ограничить доступ несовершеннолетних к сообществам «А.У.Е.» во «ВКонтакте». В аппарате Кузнецовой тогда отмечали, что действующее законодательство не наделяет ее правом инициировать поправки в законодательство. Тем не менее уполномоченная внесла соответствующие предложения в проект мероприятий правительства, направленных на развитие и поддержку материнства и детства до 2020 года.