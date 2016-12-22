Суд в Петербурге эвакуировали в ходе процесса над телефонной террористкой

Московский районный суд Санкт-Петербурга эвакуировали из-за звонка о минировании во время слушания дела телефонной террористки. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным издания, судьи успели провести заседание по делу жительницы Петербурга, которую обвиняют в телефонном терроризме. Ее дело слушается с января 2017 года. Рассмотрение нескольких других дел пришлось отложить.​

В Санкт-Петербурге третий день подряд идут массовые эвакуации. Ранее 9 октября эвакуированы были восемь комитетов городского правительства и десять школ. В частности, была сорвана работа комитетов по финансам, транспорту, охране памятников, жилищного комитета, комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка, комитета по спорту, комитета по здравоохранению и строительного комитета. Ни одна из угроз не подтвердилась.

7 и 8 октября в Петербурге эвакуировали посетителей торгово-развлекательных комплексов и отелей. По данным СМИ, от действий телефонных террористов пострадали около 30 объектов.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявлял, что сотрудникам спецслужб удалось установить четырех подозреваемых по делу о «минировании» зданий. Ими оказались россияне, которые находятся за границей.



В России с 10 сентября продолжается волна массовых эвакуаций из-за анонимных сообщений о минировании зданий. Ни одна из угроз не подтвердилась.