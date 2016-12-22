В Кремле заявили о положительной реакции Макрона на приглашение на ПМЭФ

Помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков рассказал, что президент Франции Эмманюэль Макрон получил приглашение принять участие в Петербургском международном экономическом форуме 2018 года еще в сентябре, передает корреспондент РБК. По словам Ушакова, президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора предложил Макрону стать основным гостем форума.

На предложение Макрон отреагировал «весьма положительно», уточнил Ушаков. Он напомнил, что свое участие в будущем форуме уже подтвердил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Помощник президента уточнил, что у Макрона есть и второе приглашение от Путина посетить Россию. По словам помощника президента, когда российский и французский президенты встречались в Версале в начале лета, российский лидер пригласил коллегу приехать в Россию с визитом. Формат визита, рабочий или официальный, стороны собирались определить позднее. Вопрос о визите будет обсуждаться, не исключено, что визит Макрона может состояться до ПМЭФ, сказал Ушаков.

В 2018 году ПМЭФ запланирован на 24–26 мая. Как сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники в Париже, французская сторона фактически приняла приглашение Путина на форум. Официально о нем решили пока не объявлять, поскольку в марте в России пройдут президентские выборы. «Было бы не совсем правильно принимать приглашение еще не переизбранного Владимира Путина», — пояснял источник издания.