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Альфа-банк стал партнером Versus вместо Тинькофф Банка
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Альфа-банк стал партнером Versus вместо Тинькофф Банка
Бизнес, 16:19
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Альфа-банк стал партнером Versus вместо Тинькофф Банка

Альфа-банк стал партнером баттл-площадки Versus после отказа проекта сотрудничать с Тинькофф Банком. Об этом РБК рассказала представитель Альфа-банка Жанна Каплун.

«Это совершенно новая культура, которая самостоятельно делается молодыми парнями и живет в интернете. Нельзя просто не замечать, когда ваши ролики просматривает по несколько миллионов человек <...> Мы решили поддержать этот проект, чтобы он развивался так, как видят его создатели. Ну и будет отлично, если эта аудитория будет знать, что Альфа-банк — для них», — пояснила РБК представитель кредитной организации.

О сотрудничестве баттл-проекта с Альфа-банком объявил на канале YouTube и организатор Versus Александр «Ресторатор» Тимарцев (РБК не может привести ссылку на видео из-за наличия в нем нецензурной лексики). В ролике Тамарцев отметил, что проект и новый спонсор «готовят кое-что интересное».​

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В августе Тинькофф Банк стал партнером Versus, и в рамках сотрудничества банк спонсировал баттл между Oxxxymiron и Гнойным. Как сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на источник, речь шла о «нескольких миллионах рублей».

Однако в сентябре Тимарцев объявил о приостановке сотрудничества его проекта с Тинькофф Банком из-за скандала Олега Тинькова с блогерами Nemagia Михаилом Печерским и Алексеем Псковитиным, опубликовавшими ролик о работе кредитной организации.

Реагируя на этот ролик, Тинькофф Банк подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, после чего у Псковитина были проведены обыски. «После волны негодования мы прекратили сейчас, приостановили сотрудничество с Тиньковым. Но это одни из самых адекватных ребят, с которыми мы работали», — сказал Таманцев.

Теги: Альфа-банк , Тинькофф Банк , Versus , Александр Тимарцев
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