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Владимир Бурматов уйдет с поста главы ЦИК «Единой России»
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Владимир Бурматов уйдет с поста главы ЦИК «Единой России»
Политика, 15:10
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Владимир Бурматов уйдет с поста главы ЦИК «Единой России»

Депутаты фракции «Единая Россия» выдвинули председателя центрального исполнительного комитета партии Владимира Бурматова на пост главы комитета по экологии нижней палаты парламента. Нынешний глава комитета Ольга Тимофеева рекомендована на пост вице-спикера Госдумы, сообщает корреспондент РБК.

Бурматов сложит полномочия главы ЦИК партии, после того как Дума утвердит его главой комитета. Об этом он заявил РБК. Это связано с тем, что по уставу «Единой России» нельзя совмещать думские и партийные должности.

Тимофеева последние месяцы весенней сессии как председатель комитета занималась подготовкой поправок к законопроекту об обращении с животными. У здания Думы летом регулярно проходили акции протеста против задержки рассмотрения законопроекта. Тимофеева обещала активистам, что Дума вернется к рассмотрению законопроекта этой осенью.

Тимофеева должна сменить на посту вице-спикера парламента главу фракции «Единая Россия» Владимира Васильева, который был назначен президентом врио главы Дагестана. Ранее премьер и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил назначить руководителем фракции партии в Государственной думе Сергея Неверова. О возможном избрании Неверова на этот пост сообщили источники РБК. 9 октября решение о его избрании приняло заседание депутатов парламентского большинства.

Теги: Госдума , «Единая Россия» , Владимир Бурматов , Ольга Тимофеева
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