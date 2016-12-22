Канделаки прокомментировала смену руководства «Матч ТВ»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, комментируя передачу канала в субхолдинг «ГПМ Развлекательное ТВ», заявила РБК, что приветствует «любой системный подход в телевизионном бизнесе, будь то работа с контентом или работа с менеджерской структурой».

«Наша команда старается рассказывать о спорте с помощью развлекательных форматов, и приход в руководство субхолдинга профессионалов, выпустивших множество успешных развлекательных проектов на ТВ, только радует», — добавила Канделаки.

О планах передать спортивные каналы «Газпром-Медиа» субхолдингу РБК рассказала пресс-секретарь «Газпром-Медиа» Ирина Осадчая. В этот субхолдинг входят «Пятница», ТНТ, «2х2» и ТВ3. Также он управляет производственными студиями Comedy Club Production и «Гуд Стори Медиа» (занимается производством телесериалов, в том числе «Физрук», «Восьмидесятые», «Реальные пацаны»).

Руководителем «ГПМ Развлекательное ТВ» является Артур Джанибекян, сооснователь Comedy Club Production. Исполнительным директором «Матч ТВ» станет Дмитрий Гранов, он оставит должность гендиректора «ГПМ Матч».