Синоптики рассказали о «сентябрьском тепле» в Москве

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РБК, что понедельник, 9 октября, станет одним из самых теплых дней месяца в Москве.

«Сегодняшний день по температурному фону больше соответствует середине сентября», — сказал он, уточнив, что температура будет держаться на уровне плюс 12–14 градусов.

По словам Вильфанда, начало недели будет теплым благодаря «ложбине низкого давления», которая простирается от Западной Европы к Московскому региону. Глава Гидрометцентра также предупредил об усилении ветра до 12–17 м/с.

С середины недели погода станет более однородной, заметил Вильфанд. Он сказал, что в городе будет облачно, возможны небольшие дожди, температура опустится до плюс 6–10 градусов.

Синоптики ранее сообщали, что 8 октября в Москву на один день пришло бабье лето. Температура воздуха достигала плюс 10–15 градусов, было солнечно и сухо.

