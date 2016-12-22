В Кремле назвали «очень позитивными» контакты с Эр-Риядом по С-400

Контакты Москвы и Эр-Рияда о поставках Саудовской Аравии российских комплексов зенитно-ракетных систем ПВО С-400 «имеют очень хороший предварительный результат». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, есть ли риски того, что эта сделка не состоится, передает корреспондент РБК.

«Мы можем говорить только за нашу сторону. Контакты в плане реализации этой сделки идут очень позитивно», — уточнил пресс-секретарь.

В целом сотрудничество между Москвой и Эр-Риядом, особенно в военно-техническом измерении, является самодостаточным и не имеет направленности против третьих стран. «Это взаимодействие не должно вызывать обеспокоенность ни у кого», — заявил Песков в ответ на вопрос журналистов, учитывается ли при реализации данной сделки политический фактор, что система может быть использована против Ирана.

О том, что Россия поставит в Саудовскую Аравию системы ПВО С-400, противотанковые ракетные комплексы «Корнет-ЭМ», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Буратино» и гранатометы АГС-30, объявила ранее Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. Также на территории Саудовской Аравии будут производить автоматы Калашникова АК-103 и патроны к нему. Контракт на производство подписали «Рособоронэкспорт» и Saudi Arabian Military Industries (SAMI).

О договоренности Эр-Рияда с Москвой о поставках С-400 стало известно 5 октября, информацию подтвердил источник РБК в концерне «Алмаз-Антей». «Коммерсантъ» сообщал со ссылкой на знакомого с ходом переговоров источника, что сумма всех оружейных контрактов с Саудовской Аравией составляет более $3 млрд, $2 млрд из которых приходится на С-400.