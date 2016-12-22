Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,61 58,13 EUR Нал. 68,80 68,21 USD Бирж. 58,33 +0,14 EUR Бирж. 68,53 +0,25 USD ЦБ. 58,32 +0,55 EUR ЦБ. 68,39 +0,85 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 4594,61 -3,11 ММВБ 2092,82 -0,05% РТС 1130,13 -0,37% Brent 55,51 -0,31% DJIA 22773,67 -0,01% Nasdaq 6590,18 +0,07% FTSE 7503,48 -0,26%
Противники «Матильды» подали патриарху Кириллу 100 тыс. обращений
Лента новостей
Путин сменил губернатора Омской области 14:51, Политика Руководство Промсвязьбанка отменило отпуска из-за письма о проблемах 14:45, Финансы Противники «Матильды» подали патриарху Кириллу 100 тыс. обращений 14:45, Общество Памфилова призналась Путину в отсутствии способностей волшебницы 14:44, Политика RT удалил оказавшийся фейком ролик о нью-йоркском «Путинбургере» 14:44, Технологии и медиа Канделаки прокомментировала смену руководства «Матч ТВ» 14:33, Технологии и медиа В Кремле назвали «очень позитивными» контакты с Эр-Риядом по С-400 14:12, Политика Синоптики рассказали о «сентябрьском тепле» в Москве 14:11, Общество После анонимных звонков в Петербурге эвакуировали комитеты Смольного 14:05, Общество «Газпром-Медиа» передаст «Матч ТВ» управляющей компании Comedy Club 14:03, Технологии и медиа СМИ назвали главные трансферные цели «Барселоны» 14:00, Спорт В России за один учебный год на уроках физкультуры погибли 211 учеников 13:58, Общество Сгоревший рынок «Синдика» был застрахован на 4,2 млрд руб. 13:54, Финансы АЕБ вдвое увеличила прогноз продаж автомобилей в России 13:54, Бизнес «Роснефть» назвали претендентом на активы Sinopec в Аргентине за $1 млрд 13:54, Бизнес Омбудсмен заявил об избирательном согласовании митингов в Петербурге 13:47, Политика Неверов возглавил фракцию «Единой России» в Госдуме 13:42, Политика Умер актер — звезда фильмов про Анжелику и высокого блондина 13:41, Общество Вице-президент США покинул матч НФЛ из-за акции протеста футболистов 13:30, Общество 10 секретных проектов АвтоВАЗа, которые не пошли в серию 13:14, Авто Дуров назвал условие превращения России в технологического лидера 12:58, Технологии и медиа Как меняются алкогольные пристрастия россиян 12:55, Партнерский материал Нобелевскую премию по экономике присудили за изучение принятия решений 12:53, Экономика Пенсионер из Подольска облил фасад здания ФСБ на Лубянке красной краской 12:49, Общество Президент Киргизии отменил визит в Россию из-за боязни беспорядков 12:47, Политика Lamborghini выпустит первый в своей истории седан 12:39, Авто
Противники «Матильды» подали патриарху Кириллу 100 тыс. обращений
Конфликт вокруг «Матильды», 14:45
0
Противники «Матильды» подали патриарху Кириллу 100 тыс. обращений

Противники фильма Алексея Учителя «Матильда» обратились к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и подали ему 100 тыс. обращений от людей, «оскорбленных идеей фильма». Об этом говорится в сообщении общественного движения «Царский крест», поступившем в РБК. Активисты просят патриарха повлиять на сложившуюся вокруг фильма ситуацию и дать наставление церкви.

В заявлении говорится, что граждане «ждут и надеются, что в лице святейшего патриарха получится возвысить голос православного народа в защиту святых царственных мучеников от поругания и кощунства».

В «Царском кресте» также надеются на то, что собранные подписи православных граждан помогут патриарху «выразить свою четкую позицию о недопустимости выхода кощунственного фильма».

Они передали эти обращения в резиденцию патриарха Русской православной церкви (РПЦ) в Даниловском монастыре.

Адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин заявил РБК, что «эти люди [православные активисты] требуют запретить фильм, апеллируя к очень страной цифре 100 тыс. человек». «Безусловно, надо учитывать интересы меньшинств, а 100 тыс. — это абсолютное меньшинство граждан России. Но ни в коем случае защита прав меньшинств не может быть связана с посягательством на права и свободы большинства», — отметил он. По словам Добрынина, православные активисты имеют право быть недовольными любым фильмом и не смотреть его. «Так же, как и у остальных 146 млн граждан есть конституционное право увидеть это замечательное кино», — добавил он.

В начале ноября 2016 года к депутату Госдумы Наталье Поклонской, которая выступает против «Матильды», обратились представители «Царского креста» с просьбой провести проверку фильма. Они считают, что в нем содержится «антироссийская и антирелигиозная провокация в сфере культуры». После этого Поклонская направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить «Матильду».

«Дело «Матильды»: как фильм Учителя стал самым скандальным в России
Общество

Противники фильма организовали 1 августа 2017 года на территории храма Воскресения Христова в Кадашах молитвенное стояние, на которое пришли 500 человек. Накануне стояния Поклонская предложила режиссеру фильма Алексею Учителю посетить молитвенное стояние.

Бог с ними: молитвенное стояние противников фильма «Матильда» в Москве Еще 6 фото
Фотогалерея

Акцию 1 августа организовало движение «Сорок сороков». Движение «Царский крест» во время акции собирало подписи за запрет показа фильма.

Добрынин пожаловался в конце сентября на действия Поклонской в комиссию по этике нижней палаты, обвинив ее в злоупотреблении своими полномочиями. Депутат, по мнению создателей фильма, на протяжении более шести месяцев просит о «необоснованных проверках» как самой ленты, так и ее создателей. В апреле создатели картины уже жаловались на Поклонскую в думскую комиссию по этике, но там в действиях депутата нарушений не нашли.

Теги: патриарх Кирилл , «Матильда» , «Царский крест»
Главное
Путин сменил губернатора Омской области Политика
Материалы по теме
Наталья Поклонская попросила генпрокурора проверить фильм Алексея Учителя Политика
В центре Москвы противники «Матильды» вышли на молитвенное стояние Политика
В минкультуры Крыма отказались запрещать показ «Матильды» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку