Противники «Матильды» подали патриарху Кириллу 100 тыс. обращений

Противники фильма Алексея Учителя «Матильда» обратились к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и подали ему 100 тыс. обращений от людей, «оскорбленных идеей фильма». Об этом говорится в сообщении общественного движения «Царский крест», поступившем в РБК. Активисты просят патриарха повлиять на сложившуюся вокруг фильма ситуацию и дать наставление церкви.

В заявлении говорится, что граждане «ждут и надеются, что в лице святейшего патриарха получится возвысить голос православного народа в защиту святых царственных мучеников от поругания и кощунства».

В «Царском кресте» также надеются на то, что собранные подписи православных граждан помогут патриарху «выразить свою четкую позицию о недопустимости выхода кощунственного фильма».

Они передали эти обращения в резиденцию патриарха Русской православной церкви (РПЦ) в Даниловском монастыре.

Адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин заявил РБК, что «эти люди [православные активисты] требуют запретить фильм, апеллируя к очень страной цифре 100 тыс. человек». «Безусловно, надо учитывать интересы меньшинств, а 100 тыс. — это абсолютное меньшинство граждан России. Но ни в коем случае защита прав меньшинств не может быть связана с посягательством на права и свободы большинства», — отметил он. По словам Добрынина, православные активисты имеют право быть недовольными любым фильмом и не смотреть его. «Так же, как и у остальных 146 млн граждан есть конституционное право увидеть это замечательное кино», — добавил он.

В начале ноября 2016 года к депутату Госдумы Наталье Поклонской, которая выступает против «Матильды», обратились представители «Царского креста» с просьбой провести проверку фильма. Они считают, что в нем содержится «антироссийская и антирелигиозная провокация в сфере культуры». После этого Поклонская направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить «Матильду».

Противники фильма организовали 1 августа 2017 года на территории храма Воскресения Христова в Кадашах молитвенное стояние, на которое пришли 500 человек. Накануне стояния Поклонская предложила режиссеру фильма Алексею Учителю посетить молитвенное стояние.

Акцию 1 августа организовало движение «Сорок сороков». Движение «Царский крест» во время акции собирало подписи за запрет показа фильма.

Добрынин пожаловался в конце сентября на действия Поклонской в комиссию по этике нижней палаты, обвинив ее в злоупотреблении своими полномочиями. Депутат, по мнению создателей фильма, на протяжении более шести месяцев просит о «необоснованных проверках» как самой ленты, так и ее создателей. В апреле создатели картины уже жаловались на Поклонскую в думскую комиссию по этике, но там в действиях депутата нарушений не нашли.