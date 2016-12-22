Омбудсмен заявил об избирательном согласовании митингов в Петербурге

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов обвинил городские власти в «избирательном подходе» к согласованию митингов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на его сайте.

Традиционная акция памяти журналиста Анны Политковской у Соловецкого камня была согласована только после соответствующих обращений омбудсмена, а митинг сторонников оппозиционера Алексея Навального на Марсовом поле 7 октября согласован не был. Шишлов указал, что власти города, вопреки действующему законодательству, не предложили организаторам митинга на Марсовом поле альтернативной площадки. «С другой стороны, организаторы митинга безответственно призывали людей принять участие в несогласованной акции, вводя их в заблуждение информацией о якобы полученном согласовании», — добавил он.

По мнению Шишлова, это приводит к нарастанию конфликтных настроений в обществе. Омбудсмен пояснил, что, по его мнению, власти демонстрируют «избирательный подход... к согласованию публичных мероприятий» и «нежелание находить законное решение, обеспечивающее реализацию права граждан на свободу мирных собраний». Все это, заключает Шишлов, «способствует радикализации общественных настроений, фактически провоцирует людей с активной гражданской позицией, прежде всего — молодежь, на проведение несогласованных акций».

Действия полиции, которая пресекла несанкционированную акцию протеста в Санкт-Петербурге, Шишлов оценил как «корректные и эффективные». Тем не менее, несанкционированная акция привела к многочисленным неудобствам для горожан, которые столкнулись с затруднениями в движении транспорта из-за заблокированных улиц. Также Шишлов отметил случай, при котором «одна из участниц акции получила травму головы, а медицинская помощь была оказана ей с промедлением».

Все это, полагает омбудсмен, должно стать поводом для обсуждения возможности изменения норм городского закона о проведении публичных акций. Они должны быть изменены так, чтобы исключить «произвольное применение запретительных норм». Для этого Шишлов предложил провести в Заксобрании Санкт-Петербурга публичные парламентские слушания.

В подходе к согласованию публичных мероприятий «нет никакой избирательности», заявил РБК советник председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга Иван Краснов.

«Площадка была занята на 7 октября. При этом нужно учитывать, что любое массовое мероприятие требует серьезной подготовки со стороны городских властей и тех служб, чье участие может понадобиться. Мероприятие должно быть обеспечено в плане безопасности по линии МЧС, по линии правоохранителей. Большая подготовительная работа стоит за каждым крупным мероприятием, и чем больше ожидается численность, тем эта работа серьезнее ведется. Не всегда эту подготовительную часть люди видят, когда обсуждают, что кому-то что-то согласовали, а кому-то не согласовали», — пояснил Краснов.

По его словам, у организаторов была возможность, в случае несогласия с решением властей, обратиться в суд. «Эту возможность они использовали. На прошлой неделе было судебное заседание, они [организаторы акции] все свои аргументы озвучили. Суд вынес решение, что права организаторов на публичную деятельность, свободу собраний не были нарушены», — сообщил Краснов.

Несанкционированная властями акция на Марсовом поле в Санкт-Петербурге стала частью серии подобных мероприятий, которая прошла по всей России 7 октября. Митинг оппозиции в поддержку Алексея Навального начался на Марсовом поле, позднее его участники через Литейный попытались выйти на площадь Восстания. На акции были задержаны 68 человек. 38 человек полиция задержала за выход на проезжую часть в нарушение ПДД. После устной беседы они были отпущены.