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Следователя из ФСБ по «делу Шакро» повысили до генерала
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Следователя из ФСБ по «делу Шакро» повысили до генерала
Дело Шакро, 11:48
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Следователя из ФСБ по «делу Шакро» повысили до генерала

Михаил Савицкий, офицер ФСБ, занимающийся расследованием о взятках в Следственном комитете («дело Шакро»), получил повышение до звания генерал-майора. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники. Источник РБК, знакомый с ходом следствия, эту информацию подтвердил. Однако, по словам источника РБК, звание генерал-майора Савицкий получил уже давно. «Он давно генерал-майор. Полгода минимум», — заявил он. Сейчас Савицкий занимает должность заместителя начальника следственного управления ФСБ России, добавил собеседник РБК. По его словам, с расследованием дела против высокопоставленных сотрудников СКР карьерный рост Савицкого связан не был.

О привлечении ФСБ к расследованию «дела Шакро» стало известно летом 2016 года. Уголовное дело о взяточничестве в СКР возбудил лично председатель СКР Александр Бастрыкин, однако в итоге дело ради объективности было передано в ФСБ. Решения о задержании фигурантов тела и ходатайства об их арестах исходили уже от Савицкого, начальника 3-го следственного отдела СУ ФСБ.

СМИ узнали о сделке со следствием одного из фигурантов по «делу Шакро»
Общество

В июле 2016 года ФСБ провела обыск в здании Следственного комитета по делу о получении сотрудниками ведомства взяток. В результате были задержаны и позднее арестованы первый замглавы столичного управления ведомства Денис Никандров, руководитель службы собственной безопасности СК Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. Как полагают следователи, они за взятку в $1 млн помогли освободить из СИЗО приближенных криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого), которые оказались под арестом после перестрелки на Рочдельской улице в Москве.

Теги: ФСБ , дело Шакро
Главное
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