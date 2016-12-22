«Известия» анонсировали исчезновение названия «поваренная» соль

Ассоциация «Руспродсоюз» подготовила проект нового ГОСТа на пищевую соль, из которого будет исключен термин «поваренная», поскольку соль может производиться и другими способами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора по GR ассоциации Алексея Тюника.

Термин «поваренная» соль используется в России с 2000 года. Это обозначение искажает смысл названия продукта, заявил Тюник. «Поваренной раньше называли ту соль, которая получена путем солеварения… А к методам изготовления относится выпаривание (вываривание) из природных водных растворов и дробление минерального сырья», — пояснил он.

Тюник уточнил, что во избежание введения потребителей в заблуждение предлагается использовать наименование «Соль пищевая».

Также в новом проекте документа «Соль пищевая. Общие технические условия» предлагается сделать йодат калия (KIO3) единственной возможной добавкой йода, что увеличивает срок хранения продукта с 9–12 до 18 месяцев. «Фактически массовая доля йода в соли сохраняется в течение 24 месяцев», — отметил Тюник. Ранее можно было применять иодид калия (KI), однако при его использовании заданная концентрация йода в продукции не сохраняется в течение всего срока годности.

Согласно новому ГОСТу, соль теперь может быть двух цветов — белого и бежевого.

Чтобы новый ГОСТ начал действовать, его должен одобрить Росстандарт, который может это сделать в ноябре.

Информацию об исключении слова «поваренная» из ГОСТа подтвердили «Известиям» в АНО «Российская система качества» («Роскачество»). В ведомости уточнили, что в большинстве стран мира отказались от использования йодида калия. Дело в том, что йодид калия менее стабилен и йод в такой соли может сохраняться не более трех месяцев и мгновенно исчезает при нагревании до 30°С. Соль, йодированная таким способом, дешевле, уточнили в Роскачестве.

По данным ведомства, опережающий стандарт по пищевой соли был разработан в 2015 году и многие показатели этого стандарта были учтены в новом проекте ГОСТа «Руспродсоюза».

Эксперты АО «ВНИИ Галургии» (ведет в том числе научные разработки и проектирование в калийной, соляной и сопутствующих отраслях) заявили газете, что положительно относятся к новой инициативе. Однако в НИИ опасаются, что в национальном стандарте не будут учтены интересы всех производителей соли.