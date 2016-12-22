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Красный Крест объявил о сокращении присутствия в Афганистане
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Красный Крест объявил о сокращении присутствия в Афганистане
Общество, 10:39
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Красный Крест объявил о сокращении присутствия в Афганистане

Международный комитет Красного креста (МККК) принял решение о сокращении присутствия в Афганистане на фоне продолжающихся атак на сотрудников организации. Об этом, как передает Reuters, заявил глава афганского представительства гуманитарной организации Моника Занарелли.

По ее словам, угроза для сотрудников гуманитарных миссий в Афганистане в последние годы значительно возросла. «У нас нет другого выбора, кроме как резко сократить наше присутствие в Афганистане», — признала она.

По словам Занарелли, в наибольшей степени сокращение присутствия МККК коснется наиболее опасных северных регионов страны. Так, будут закрыты или сильно уменьшены представительства МККК в Мазари-Шарифе и Кундузе. При этом представитель МККК подчеркнула, что полностью покидать страну организация не намерена.

МККК действует в зоне конфликта в Афганистане более 30 лет. В этом году в стране уже погибли семь сотрудников организации. 11 сентября в больничном центре в Мазари-Шарифе одним из своих пациентов была застрелена женщина-медик из Испании.

Еще шестеро сотрудников МККК были убиты в феврале во время гуманитарной миссии на севере страны. Боевики также похитили двух человек, которые после переговоров были освобождены. После этого нападения работа МККК в стране была временно приостановлена.

Теги: МККК , Красный Крест , Афганистан
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