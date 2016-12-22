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Почти 40% кандидатов от правящей партии Японии поддержали удар по КНДР
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Почти 40% кандидатов от правящей партии Японии поддержали удар по КНДР
Политика, 10:06
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Почти 40% кандидатов от правящей партии Японии поддержали удар по КНДР

Согласно данным опроса, проведенного агентством Kyodo, до 40% кандидатов на предстоящих парламентских выборах в Японии от правящей партии поддерживают силовое решение проблемы Корейского полуострова при военной поддержке США. Результаты опроса опубликовал портал 47news (принадлежит Kyodo).

Опрос был проведен среди 948 кандидатов от правящей Либерально-демократической партии, которую возглавляет премьер-министр Синдзо Абэ. В то же время опрошенные указали, что готовы принять применение силы против Пхеньяна только в том случае, если будут исчерпаны методы мирного решения проблемы. При этом в оппозиционной Партии надежды только 20% кандидатов заявили, что готовы поддержать военную акцию США против Северной Кореи.

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О возможности военного противостояния с КНДР неоднократно заявляли власти США. Угроза военного вмешательства обострилась, после того как летом Пхеньян пригрозил нанести ракетно-ядерный удар по американскому острову Гуам. При этом официальный Токио предупредил о готовности сбивать северокорейские ракеты.

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Накануне, 8 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что существует «единственный» способ решить проблему Северной Кореи. При этом конкретизировать, что именно он имеет в виду, американский лидер не стал.

Теги: Япония , США , КНДР , Синдзо Абэ
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