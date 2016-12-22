Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,56 58,05 EUR Нал. 68,68 68,06 USD Бирж. 58,29 +0,09 EUR Бирж. 68,35 +0,06 USD ЦБ. 57,76 +0,18 EUR ЦБ. 67,53 -0,24 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 4570,00 -27,72 ММВБ 2097,63 +0,18% РТС 1133,89 -0,04% Brent 55,58 -0,18% DJIA 22773,67 -0,01% Nasdaq 6590,18 +0,07% FTSE 7512,50 -0,14%
«Ростелеком» стал монополистом в подключении больниц к интернету
Лента новостей
Большой улов: как импортер рыбы запустил новый формат кафе 10:00, Свое дело Премьер Испании назвал «абсолютно» невозможным отделение Каталонии 09:51, Политика Кольца и браслеты для оплаты проезда в метро появятся в Москве в октябре 09:50, Общество «Ростелеком» стал монополистом в подключении больниц к интернету 09:31, Общество Строитель стадиона к ЧМ-2018 займется работой на космодроме Восточный 09:21, Бизнес «Обувь России» назвала ожидаемый объем своего IPO 09:01, Бизнес При крушении самолета в Боливии погибли четыре человека 08:50, Общество Росавиация усилит надзор за авиакомпаниями после «ВИМ-Авиа» 08:27, Общество Минтруд предложил защитить сообщивших о коррупции на работе сотрудников 08:22, Общество Депутат рассказал о законопроекте о платной регистрации домашних животных 08:09, Общество Пожарные потушили открытое горение на рынке «Синдика» на МКАД 08:08, Общество Тулеев останется главой Кузбасса до президентских выборов 08:00, Политика Сенатор заявил о риске «третьей мировой войны» из-за Трампа 07:53, Политика В Италии задержали брата напавшего на прохожих на вокзале в Марселе 07:13, Общество Суд в Амурской области приговорил убийцу полицейского к 22 годам колонии 06:26, Общество СМИ назвали гражданского фигуранта дела о рекордной взятке в Минобороны 05:50, Общество Медведев заявил о готовности дать Алжиру технологии атомной энергетики 05:30, Экономика Парламентская ассамблея НАТО впервые пройдет на Украине в 2020 году 04:32, Политика Операторы предсказали удорожание путевок на 20% из-за краха «ВИМ-Авиа» 04:08, Бизнес Китайский эксперт рассказал о занижении Пекином реальных темпов роста ВВП 03:37, Экономика Израиль заявил о запуске ракеты из сектора Газа 03:36, Политика Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону локализовали 02:51, Общество Акунин объявил о завершении последнего романа о Фандорине 02:49, Общество МЧС подготовило авиацию для тушения пожара на рынке в Ростове-на-Дону 02:16, Общество Анкара зеркально лишила американцев виз в Турцию 01:37, Политика Эксперты оценили горящий на МКАД рынок «Синдика» в 6,5 млрд руб. 01:32, Общество Итальянские СМИ показали фотографию подарка Берлускони Путину 01:08, Политика Сильный пожар охватил 5 тыс. кв. м вещевого рынка в Ростове-на-Дону 00:33, Общество
«Ростелеком» стал монополистом в подключении больниц к интернету
Общество, 09:31
0
«Ростелеком» стал монополистом в подключении больниц к интернету

Монополистом в сфере подключения медицинских учреждений к интернету в России стал «Ростелеком». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства.

Контракт с компанией Минкомсвязи по решению правительства будет заключен до конца октября. Ранее, 2 октября, ведомство опубликовало запрос на оказание услуг на подключение медицинских организаций к интернету у единственного поставщика, оценив стоимость данных работ 1,93 млрд руб. Работы по контракту должны быть завершены к декабрю 2017 года.

По оценкам издания, передача «Ростелекому» монопольного права на подключение больниц к интернету добавит около 2% к выручке оператора в корпоративном секторе. Сейчас «Ростелеком» получает порядка 100,76 млрд руб. от государственных и корпоративных заказчиков.

На прошлой неделе, 5 октября, стало известно, что «Ростелеком» стал единственным поставщиком фиксированной связи для госорганов. Решение об этом, по словам главы компании Михаила Овсеевского, было принято президентом. По оценкам «Ведомостей», это может увеличить выручку «Ростелекома» на 15 млрд руб.

Теги: Интернет , медицина , «Ростелеком»
Главное
Тулеев останется главой Кузбасса до президентских выборов Политика
Материалы по теме
«Ростелеком» стал единственным поставщиком фиксированной связи госорганам Политика
«Ростелеком» начал переговоры об инвестициях в киберспортсменов Технологии и медиа
«Ростелеком» до конца 2018 года создаст единую базу данных для больниц Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку