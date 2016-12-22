«Ростелеком» стал монополистом в подключении больниц к интернету

Монополистом в сфере подключения медицинских учреждений к интернету в России стал «Ростелеком». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства.

Контракт с компанией Минкомсвязи по решению правительства будет заключен до конца октября. Ранее, 2 октября, ведомство опубликовало запрос на оказание услуг на подключение медицинских организаций к интернету у единственного поставщика, оценив стоимость данных работ 1,93 млрд руб. Работы по контракту должны быть завершены к декабрю 2017 года.

По оценкам издания, передача «Ростелекому» монопольного права на подключение больниц к интернету добавит около 2% к выручке оператора в корпоративном секторе. Сейчас «Ростелеком» получает порядка 100,76 млрд руб. от государственных и корпоративных заказчиков.

На прошлой неделе, 5 октября, стало известно, что «Ростелеком» стал единственным поставщиком фиксированной связи для госорганов. Решение об этом, по словам главы компании Михаила Овсеевского, было принято президентом. По оценкам «Ведомостей», это может увеличить выручку «Ростелекома» на 15 млрд руб.