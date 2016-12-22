Пожарные потушили открытое горение на рынке «Синдика» на МКАД

Пожарным и спасателям удалось ликвидировать открытое горение на строительном рынке «Синдика» на МКАД. Об этом говорится в сообщении управления МЧС по Московской области.

По данным МЧС, открытое горение на рынке было ликвидировано в 07:03.

Пожар на рынке «Синдика» начался еще накануне днем, 9 октября. Из здания строительного рынка, площадью более 150 тыс. кв. м. были эвакуированы около 3 тыс. человек. Площадь пожара составила 55 тыс. кв.м. Очаг возгорания находился на складских помещениях. К вечеру в здании рынка рухнула крыша и часть стен.

К тушению пожара были привлечены три вертолета, которые сбросили на здание рынка свыше 440 тыс. литров воды. Локализовать пожар удалось только к ночи, в 22:56 мск. При пожаре пострадали по меньшей мере три человека. Среди вероятных причин пожара были названы поджог и нарушение правил безопасности при использовании электрооборудования.