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Сенатор заявил о риске «третьей мировой войны» из-за Трампа
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Сенатор заявил о риске «третьей мировой войны» из-за Трампа
Политика, 07:53
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Сенатор заявил о риске «третьей мировой войны» из-за Трампа

Глава сенатского комитета по иностранным делам, сенатор-республиканец Боб Коркер обвинил президента США Дональда Трампа в «безрассудных угрозах» другим странам. Подобные действия, по мнению сенатора, могут привести к третьей мировой войне, пишет The New York Times.

Сенатор пояснил, что президент относится к политике как к «реалити-шоу» и не отдает себе отчета в своих действиях. «Он [Трамп] беспокоит меня. Он должен беспокоить любого, кто заботится о нашей нации», — заявил Коркер.

Он также отметил, что Трамп неоднократно срывал дипломатические усилия своими заявлениями в Twitter. «Я знаю, что в нескольких случаях, связанных с переговорами, он навредил нам тем, как он описывает вещи в Twitter», — пояснил Коркер. При этом он подчеркнул, что зачастую твиты Трампа «не соответствуют действительности».

Как поясняет издание, эти высказывания стали частью политического конфликта между Трампом и главой сенатского комитета по иностранным делам. При этом поддержка Коркера, отмечает The New York Times, может стать решающей для Трампа в ряде вопросов — от решения по налоговой реформе до будущего ядерной сделки с Ираном, которую Трамп намерен отменить. В воскресенье, 8 октября, Трамп оскорбил Коркера в Twitter, обвинив его в том, что он решил не баллотироваться на переизбрание, потому что у него «не было мужества». В свою очередь Коркер ответил Трампу собственным твитом: «Позор, что Белый дом стал взрослым детским домом. Сегодня утром кто-то явно пропустил свою смену».

Трамп неоднократно заявлял о своем намерении решить Корейский вопрос, при этом он не исключал возможности применения силы. 8 октября он в очередной раз подверг критике действия своих предшественников по КНДР и заявил, что есть только «один способ» разрешить противоречия на Корейском полуострове. Объяснять, что именно он имеет в виду, Трамп не стал.

Теги: Дональд Трамп , Боб Коркер , Третья мировая война
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