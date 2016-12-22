Суд в Амурской области приговорил убийцу полицейского к 22 годам колонии

В Приамурье суд присяжных приговорил местного жителя к 22 годам лишения свободы за убийство сотрудника полиции, сообщается на сайте прокуратуры Амурской области.

Против него было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Суд также приговорил его подельника к четырем годам лишения свободы. Он обвинялся по ч.3 ст.30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Суд установил, что в мае прошлого года злоумышленники намеревались ограбить жительницу города Зея. О запланированном нападении узнали сотрудники полиции и устроили засаду. Оперуполномоченный отдела уголовного розыска МО МВД России «Зейский» Амурской области дожидался преступников в доме жительницы, которую они намеревались ограбить.

Полицейский остановил организатора нападения, однако тот вырвался и побежал вглубь двора. «Он был настигнут сотрудником полиции. Однако в ответ на законные требования полицейского грабитель произвел два выстрела», — говорится в сообщении. В результате полученных ранений полицейский скончался.

«Интерфакс» со ссылкой на региональную прокуратуру уточняет, что речь идет об оперуполномоченном отдела уголовного розыска МО МВД России «Зейский» Тарасе Соколюке.

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