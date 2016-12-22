Москва заявила о готовности дать Алжиру технологии атомной энергетики

Россия готова предложить Алжиру технологии и технические решения, если в этой стране будет принято решение о создании национальной атомной промышленности. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства.

«Создана надежная нормативно-правовая база для сотрудничества в атомной энергетике», — отметил он. По словам Медведева, в настоящее время Россия «уже готовит для Алжира отраслевых специалистов-атомщиков».

«Параллельно мы готовы рассматривать проекты по генерации «чистой» электроэнергии на ветряных и солнечных станциях», — добавил глава правительства.

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