Израиль заявил о запуске ракеты из сектора Газа

С территории сектора Газа в направлении Израиля была запущена ракета, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.

«Ракета, которую выпустили из сектора Газа, разорвалась на открытой местности в регионе Эшколь. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Ответственность за случившееся Израиль возложил на исламистское движение ХАМАС. В ответ на запуск ракеты израильские военные нанесли танковые удары по позициям ХАМАСа в южной части сектора Газа, говорится в Twitter Армии обороны Израиля.

В начале августа Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по сектору Газа. Удар стал ответом на обстрел Израиля с палестинских территорий, сообщала газета The Jerusalem Post. Ракета не долетела до жилых кварталов и разорвалась на открытой местности. В результате случившегося никто не пострадал.

Армия обороны Израиля сообщала, что ответный удар был нанесен по двум постам ХАМАСа на севере сектора Газа. Несколько человек пострадали, по меньше мере одного доставили в больницу.