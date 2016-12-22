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Израиль заявил о запуске ракеты из сектора Газа
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Израиль заявил о запуске ракеты из сектора Газа
Политика, 03:36
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Израиль заявил о запуске ракеты из сектора Газа

С территории сектора Газа в направлении Израиля была запущена ракета, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.

«Ракета, которую выпустили из сектора Газа, разорвалась на открытой местности в регионе Эшколь. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Ответственность за случившееся Израиль возложил на исламистское движение ХАМАС. В ответ на запуск ракеты израильские военные нанесли танковые удары по позициям ХАМАСа в южной части сектора Газа, говорится в Twitter Армии обороны Израиля.

В начале августа Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по сектору Газа. Удар стал ответом на обстрел Израиля с палестинских территорий, сообщала газета The Jerusalem Post. Ракета не долетела до жилых кварталов и разорвалась на открытой местности. В результате случившегося никто не пострадал.

Армия обороны Израиля сообщала, что ответный удар был нанесен по двум постам ХАМАСа на севере сектора Газа. Несколько человек пострадали, по меньше мере одного доставили в больницу.

Теги: ракета , Израиль , Палестина , сектор Газа
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