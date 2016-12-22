В Ростове-на-Дону на рынке произошел пожар на площади 3 тыс. кв. м

В Ростове-на-Дону произошел пожар на рынке «Восточный» на площади 3 тыс. кв. м, сообщил «РИА Новости» представитель управления по делам ГО и ЧС города.
Сообщение о возгорании поступило в 21:08 мск по адресу: улица Лелюшенко, 19/4, сообщается на сайте главного управления МЧС по Ростову-на-Дону. Через час пожару присвоили четвертый ранг, площадь пожара достигла 1,2 тыс. кв. м. В тушении огня участвуют 59 человек, говорится в сообщении.
По информации МЧС, возгорание произошло в павильоне на оптовом вещевом рынке в микрорайоне Темерник, пишет ТАСС. В пресс-службе главного управления МВД по Ростовской области агентству сообщили, что на месте происшествия сотрудники полиции обеспечивают отвод транспорта и охрану общественного порядка.
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео пожара на рынке в Ростове-на-Дону.