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СМИ опубликовали видео пожара на рынке «Синдика» с высоты птичьего полета
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СМИ опубликовали видео пожара на рынке «Синдика» с высоты птичьего полета
Общество, 22:03
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СМИ опубликовали видео пожара на рынке «Синдика» с высоты птичьего полета

Агентство «Москва» опубликовало видео тушения строительного рынка «Синдика» с высоты птичьего полета.

На кадрах видно, как горит здание и из него идет густой дым. К место пожара подлетает вертолет и сбрасывает на огонь воду.

Пожар произошел на строительном рынке «Синдика», который расположен на 65-м километре МКАД, в воскресенье, 8 октября. Как рассказали РБК в МЧС, очаг возгорания находился в складском помещении на цокольном этаже здания. Площадь пожара составила 55 тыс.кв. м. Из здания были эвакуированы 3 тыс. человек, в том числе спасатели.

В результате пожара произошло обрушение кровли здания на площади 1 тыс. кв. м. Позже агентство ТАСС со ссылкой на своего корреспондента сообщило, что также обрушалась часть стены «Синдики», и стало видно открытое горение.

Как заявил начальник главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин, пожар может быть локализован в 03:00-04:00 понедельник, 9 октября.

Пожар на строительном рынке «Синдика» на МКАДе. Фотогалерея Еще 10 фото
Фотогалерея


В результате инцидента один человек был госпитализирован, рассказали РБК в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав Московской области сообщает, что было все двое пострадавших. Один из них был госпитализирован, а второй получил медицинскую помощь амбулаторно. По данным источника ТАСС в экстренных службах, состояние госпитализированного пострадавшего оценивается, как средне-тяжелое.

Теги: видео , Москва , Пожар
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На загоревшемся на северо-западе Москвы рынке «Синдика» обрушилась кровля Общество
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