СМИ опубликовали видео пожара на рынке «Синдика» с высоты птичьего полета

Агентство «Москва» опубликовало видео тушения строительного рынка «Синдика» с высоты птичьего полета.

На кадрах видно, как горит здание и из него идет густой дым. К место пожара подлетает вертолет и сбрасывает на огонь воду.

Пожар произошел на строительном рынке «Синдика», который расположен на 65-м километре МКАД, в воскресенье, 8 октября. Как рассказали РБК в МЧС, очаг возгорания находился в складском помещении на цокольном этаже здания. Площадь пожара составила 55 тыс.кв. м. Из здания были эвакуированы 3 тыс. человек, в том числе спасатели.



В результате пожара произошло обрушение кровли здания на площади 1 тыс. кв. м. Позже агентство ТАСС со ссылкой на своего корреспондента сообщило, что также обрушалась часть стены «Синдики», и стало видно открытое горение.



Как заявил начальник главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин, пожар может быть локализован в 03:00-04:00 понедельник, 9 октября.