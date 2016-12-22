СМИ опубликовали видео пожара на рынке «Синдика» с высоты птичьего полета

Агентство «Москва» опубликовало видео тушения строительного рынка «Синдика» с высоты птичьего полета.
На кадрах видно, как горит здание и из него идет густой дым. К место пожара подлетает вертолет и сбрасывает на огонь воду.
Пожар произошел на строительном рынке «Синдика», который расположен на 65-м километре МКАД, в воскресенье, 8 октября. Как рассказали РБК в МЧС, очаг возгорания находился в складском помещении на цокольном этаже здания. Площадь пожара составила 55 тыс.кв. м. Из здания были эвакуированы 3 тыс. человек, в том числе спасатели.
В результате пожара произошло обрушение кровли здания на площади 1 тыс. кв. м. Позже агентство ТАСС со ссылкой на своего корреспондента сообщило, что также обрушалась часть стены «Синдики», и стало видно открытое горение.
Как заявил начальник главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин, пожар может быть локализован в 03:00-04:00 понедельник, 9 октября.
В результате инцидента один человек был госпитализирован, рассказали РБК в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав Московской области сообщает, что было все двое пострадавших. Один из них был госпитализирован, а второй получил медицинскую помощь амбулаторно. По данным источника ТАСС в экстренных службах, состояние госпитализированного пострадавшего оценивается, как средне-тяжелое.