В МЧС обозначили возможные сроки локализации пожара на рынке «Синдика»

Пожар на строительном рынке «Синдика» будет локализован «в районе» 03:00- 04:00 понедельника, 9 октября. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин, передает ТАСС.



«Подъемные механизмы приступили к работе, начинают локализацию очага пожара», — сказал он. Полетыкин отметил, что площадь пожара не увеличивается. Он пояснил, что в очаге пожара находятся строительные материалы и лакокрасочные изделия.



Начальник управления МЧС рассказал, что в тушении пожара принимает участие авиация, которая осуществила 89 сбросов воды. Кроме того, на месте происшествия были развернуты два рукавно-насосных автомобиля. Полетыкин пояснил, что это поможет подать воду с южной стороны горящего рынка. «Угрозы жизни и здоровья для личного состава и обслуживающего персонала нет», — сказал он.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области, в тушении пожара принимают участие три вертолета Ка-32, которые сбросили в общей сложности 443 тонны воды.

Пожар на строительном рынке «Синдика» на 65-м км МКАД начался в воскресенье, 8 октября. Как рассказали РБК в МЧС, очаг возгорания находился в складском помещении на цокольном этаже здания. Площадь очагов пожара составляет 55 тыс. кв. м. Из здания были эвакуированы всего 3 тыс. человек, в том числе спасатели. В МЧС сообщили, что кровля «Синдики» обрушилась на площади 1 тыс.кв.м.

В результате пожара на «Синдике» пострадал один человек, рассказали РБК в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России. Он был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского. В пресс-службе министерства здравоохранения Московской области уточнили агентству «Интерфакс», что всего было двое пострадавших. Одного из них госпитализировали, а второму — оказали помощь амбулаторно. Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что состояние госпитализированного пострадавшего оценивается, как средне-тяжелое.