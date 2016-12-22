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В Краснодарском крае во время соревнований мотоциклист сбил мужчину
Общество, 19:15
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В Краснодарском крае во время соревнований мотоциклист сбил мужчину

В Краснодарском крае спортсмен-мотоциклист насмерть сбил мужчину, который вышел на гоночную трассу во время соревнований. Об этом сообщила представитель местного управления Следственного комитета Наталья Смяцкая, передает ТАСС.

По ее словам, инцидент произошел в Выселковском районе во время соревнований по мотокроссу. Погибшим был 46-летний местный житель. Он вышел на трассу во время заезда, и мотоциклист наехал на него. В результате мужчина получил смертельные травмы и умер на месте происшествия.

Как уточняет портал «Живая Кубань», инцидент произошел в станице Бузиновской, где с 6 по 8 октября проходит открытый чемпионат «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту» по мотоциклетному спорту. Очевидцы рассказали изданию, что мужчина перебегал трассу на первом крутом трамплине.

Следственный комитет начал проверку произошедшего. В том числе следователи выясняют, был ли погибший в состоянии алкогольного опьянения.

Теги: ДТП , мотоциклист , Краснодарский край
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