В Краснодарском крае во время соревнований мотоциклист сбил мужчину

В Краснодарском крае спортсмен-мотоциклист насмерть сбил мужчину, который вышел на гоночную трассу во время соревнований. Об этом сообщила представитель местного управления Следственного комитета Наталья Смяцкая, передает ТАСС.
По ее словам, инцидент произошел в Выселковском районе во время соревнований по мотокроссу. Погибшим был 46-летний местный житель. Он вышел на трассу во время заезда, и мотоциклист наехал на него. В результате мужчина получил смертельные травмы и умер на месте происшествия.
Как уточняет портал «Живая Кубань», инцидент произошел в станице Бузиновской, где с 6 по 8 октября проходит открытый чемпионат «Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту» по мотоциклетному спорту. Очевидцы рассказали изданию, что мужчина перебегал трассу на первом крутом трамплине.
Следственный комитет начал проверку произошедшего. В том числе следователи выясняют, был ли погибший в состоянии алкогольного опьянения.