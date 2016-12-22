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СМИ назвали причину пожара на строительном рынке на северо-западе Москвы
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СМИ назвали причину пожара на строительном рынке на северо-западе Москвы
Общество, 17:44
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СМИ назвали причину пожара на строительном рынке на северо-западе Москвы

Поджог и нарушение правил безопасности могли стать причиной пожара на строительном рынке «Синдика» на северо-западе Москвы. Об этом сообщил источник технического надзора Московской области, передает «Интерфакс».

По его словам, рабочие, производившие монтаж, могли допустить ошибку. Также он предположил, что на одном из складов «небрежно» и с нарушением правил пожарной безопасности использовали электрооборудование. «Характер и обстоятельства возгорания, а также локация таковы, что версию поджога необходимо рассматривать всерьез», — отметил собеседник агентства.

Пожар на строительном рынке «Синдика», расположенном на 65-м км МКАД, начался в воскресенье, 8 октября. Огонь загорелся в складских помещениях, которые находятся на цокольном этаже здания, рассказали РБК в пресс-службе МЧС. Площадь возгорания составился 3 тыс. кв. м, а также горят 50 кв. м кровли. Здание рынка было эвакуировано. В МЧС не назвали причину пожара, но сказали, что они устанавливаются.

Теги: рынок , Подмосковье , Пожар
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