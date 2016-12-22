Два человека стали жертвами падения самолета на Ставрополье
Общество, 16:49
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Два человека стали жертвами падения самолета на Ставрополье
Два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета в Ставропольском крае. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону, передает «РИА новости».
Погибшие — это экипаж самолета. В результате падения летательный аппарат загорелся, уточнили в ведомстве.
В сообщении пресс-службы главного управления ставропольского МЧС говорится, что самолет упал в 15:55 по местному времени в поселке Пятигорский. Изначально сообщалось о пострадавших в результате ЧП.
На место катастрофы выехали оперативные службы.