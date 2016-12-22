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На аэродроме в Бельгии разбился вертолет
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На аэродроме в Бельгии разбился вертолет
Общество, 16:29
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На аэродроме в Бельгии разбился вертолет

В Бельгии в результате крушения вертолета в городе Тамплу пострадали три человек. Об этом заявил представитель местных властей, передает новостной портал 7sur7.

По его словам, их жизням ничего не угрожает.

Как отмечает портал, инцидент произошел на аэродроме. Вертолет упал во время взлета. По предварительным данным, причиной падения стали технические проблемы. Издание Sudinfo отмечает, что у летательного аппарата были неполадки с двигателем. Вертолет принадлежал частному лицу к парку летной школы, которая располагается на территории аэродрома.

Теги: Крушение , Бельгия , Вертолет
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