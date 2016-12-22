Египетский суд приговорил к смертной казни 13 человек

В Египте Криминальный суд города Гиза приговорил 13 человек к смертной казни по делу группировки «Агнад Миср» («Солдаты Египта». — РБК). Об этом сообщает телеканала «Аль-Арабия».



Смертный приговор был направлен на утверждение совету муфтиев. Окончательный вердикт по делу боевиков будет вынесен судом 7 декабря. По делу также проходят 44 человека, которым были предъявлены обвинения.



Прокурор заявил, что в период с 2013 по май 2015 года обвиняемые совершили ряд нападений в городах Гиза и Каир. Кроме того, они убили директора национальный безопасности Гизы, а также генерала и офицера полиции. По его словам, обвиняемые напали на полицейский участок около пирамид и убили сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, сторона обвинения заявила, что фигуранты дела занимались изготовлением взрывчатки, носили оружие без разрешения, уничтожали полицейские транспортные средства и частную собственность и убивали христиан.

«Агнад Миср» — это активная салафитская вооруженная группировка, которая действует около Каира. Она была основана в 2013 году. Целью группировки в основном становятся сотрудники безопасности. Суд Каира причислил «Агнад Миср» к террористическим группировкам 22 мая 2014 года. Также террористической она считается в Великобритании и США.