Приемную депутата Рады в Киеве облили краской

Здание приемной депутата Верховной рады в Днепровском районе на улице Попудренко в Киеве облили краской. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает пресс-служба киевской национальной полиции.
Дело по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины возбудил следственный отдел Днепровского управления полиции. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.
Сотрудники полиции ищут правонарушителя.
Издание «Украинская правда» сообщает, что краской облили стены здания, в котором находится офис внефракционного народного депутата Виктора Чумака. На кадрах, которые опубликовало издание, видны черно-красные разводы краски и нецензурные выражения, которыми исписаны стены здания.
В конце января 2016 депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Виктор Чумак сложил полномочия по собственному желанию. 28 января того же года он заявил о выходе из этой фракции.