Reuters сообщил о гибели в Йемене пяти возможных боевиков из «Аль-Каиды»

Пять предполагаемых боевиков террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (AQAP) (группировка «Аль-Каида» запрещена в России) которая действует в Йемене, были уничтожены 8 октября в центральной части страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местных жителей.
Удар был нанесен с помощью беспилотника по машине с предполагаемыми террористами в районе Рагван. Кому принадлежат ВВС, владеющие этим беспилотником, не уточняется.
По словам собеседников агентства, тела боевиков были обуглены до неузнаваемости.
В Йемене с августа 2014 года идет противостояние между силами правительства — президента Абд-Раббу Мансура Хади и повстанцами-шиитами. В марте 2015 года в страну вошли силы коалиции десяти арабских стран, возглавляемые Саудовской Аравией, которые поддерживают официальную Сану (столица Йемена).
Противостоянием пользуются террористические организации, в том числе «Аль-Каида на Аравийском полуострове» и «Исламское государство» (обе запрещены в РФ). AQAP, по данным Reuters, действует в нескольких провинциях на юге и востоке Йемена, включая Абьян, Шабве и Аль-Байде.