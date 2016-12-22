Полиция освободила наехавшего на пешеходов в Лондоне водителя

Лондонская полиция освободила из-под стражи 47-летнего водителя, который 7 октября наехал на пешеходов у здания Музея естествознания в столице Великобритании. Об этом говорится в сообщении на сайте Скотланд-Ярда.

Тем не менее, расследование этого дела продолжается, полиция выясняет мотивы водителя. «Из-за того, где произошло это столкновение, и количества пешеходов, я полностью понимаю беспокойство и тревогу, вызванную этим инцидентом. Мы установили, что этот инцидент не связан с терроризмом», — заявил представитель полиции Даррен Кейс.

Инцидент произошел 7 октября в лондонском районе Южный Кенсингтон возле Музея естествознания. Тогда пострадали 11 человек, девять из них были госпитализированы. Правоохранительные органы отказались считать ДТП терактом. О произошедшем также доложили премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.