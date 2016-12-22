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МИД пригрозил ограничить работу американских СМИ в России
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МИД пригрозил ограничить работу американских СМИ в России
Политика, 13:29
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МИД пригрозил ограничить работу американских СМИ в России

Москва может ограничить работу американских СМИ в России в ответ на притеснение Вашингтоном российских СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала НТВ.

По ее словам, ситуация вокруг телеканала RT является особым случаем. «Это случай, когда в отношении нашего канала применена вся эта имеющаяся машина, включая административный ресурс, включая пропаганду на территории США», — заявила Захарова.

Она отметила, что в российском законе о СМИ «есть статья, которая предписывает, что в случае если в какой-то стране в отношении российских СМИ применяются ограничительные меры, отвечать адекватно в отношении корреспондентов этой страны, которые работают на территории Российской Федерации, и такое же положение заложено в статье правил аккредитации инкорров». Она подчеркнула, что Москва будет принимать аналогичные меры против американских СМИ в случае давления на российских журналистов на территории США.

Ранее Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета попросила профильные ведомства разработать план действий в ответ на давление США на российские СМИ. Тогда же комиссия рекомендовала МИДу «в кратчайший срок» обратить внимание посла США «на недопустимость действий американских властей в отношении российских СМИ».

В США проводится расследование влияния России на президентские выборы 2016 года. По данному делу в комитет сената по разведке вызвали компании Facebook, Twitter и материнскую компанию Google Alphabet. В конце сентября Twitter передал конгрессу США данные о расходах на рекламу в соцсети телеканала RT. По данным Twitter, телеканал потратил $274 тыс. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала отчет компании «чудовищной информацией».

Ранее Facebook также передал конгрессу данные о «российских» аккаунтах в соцсети, которые купили политическую рекламу на $100 тыс. По словам вице-президента по политике и коммуникациям Facebook Эллиота Шраге, эту рекламу увидели около 10 млн пользователей соцсети. В начале октября Google убрала телеканал RT из своего премиум-пакета на YouTube.

Минюст США в сентябре потребовал компанию, которая обслуживает телеканал RT America, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В ответ Захарова сообщила, что это требование представляет собой «бои без правил» и отметила, что Россия не оставит без ответа действия властей США против российских СМИ. По словам Симоньям, в связи с обострением ситуации RT может свернуть свое вещание в США.
Теги: США , СМИ , МИД России , RT
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