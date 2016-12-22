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В Гане в результате взрывов на автозаправке погибли шесть человек
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В Гане в результате взрывов на автозаправке погибли шесть человек
Общество, 13:00
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В Гане в результате взрывов на автозаправке погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате двух взрывов на автозаправке в столичном пригороде Аккра в Гане, еще 45 пострадали. Об этом сообщает GhanaWeb.

Три человека скончались на месте, еще трое погибли от полученных ожогов. Пострадавших доставили в три больницы Аккры. В результате взрывов также сгорели 20 автомобилей.

По предварительной версии, причиной инцидента стало использование открытого огня для готовки еды возле автозаправки. Жители соседних домов и ученики местной школы были эвакуированы. На месте происшествия работают пожарные и спасатели.

 

Теги: взрыв , Гана , Пожар , автозаправка
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