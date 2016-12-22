На Украине арестовали имущество экс-главы администрации Януковича

Имущество и банковские счета бывшего главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Клюева и его брата Сергея арестованы в рамках расследования уголовных дел. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры Украины на запрос агентства УНН.

«В целях обеспечения мер уголовного судопроизводства на имущество, в том числе банковские счета подозреваемых [Андрея и Сергея Клюевых], как на территории Украины так и за рубежом, наложен арест», — указывается в ответе Генпрокуратуры.

В ведомстве не уточнили, в каких странах было арестовано имущество Клюевых и на какую сумму. Также в Генпрокуратуре уточнили, что Клюевы объявлены в розыск. По данным ведомства, Андрей Клюев находится в России.

На Клюева завели дело по ч.5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением). Кроме того, Генпрокуратура Украины подозревает Андрея Клюева в «незаконном препятствовании проведению митингов с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов».

Речь идет о массовых протестах в Киеве зимой 2013-2014 годов, в результате которых произошли столкновения демонстрантов с полицейскими. В результате стычек погибли 106 человек. В феврале 2014 года ситуация обострилась, президент Виктор Янукович покинул Украину. Верховная Рада установила, что Янукович отказался от осуществления конституционных полномочий президента.

В пятницу 6 октября стало известно, что власти Украины получили арестованное судом имущество Януковича на $48 млн. Речь идет о 154 объектах недвижимости, 22 транспортных средствах, 1 тыс. железных полувагонах стоимостью 900 млн грн ($33,5 млн), а также о «корпоративных правах юрлиц» на сумму свыше 400 млн грн ($14,9 млн).



