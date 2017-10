Американского рэпера Нелли арестовали по подозрению в изнасиловании

Обладатель «Грэмми» американский рэпер Нелли был арестован в вашингтонском Сиэтле в США по подозрению в сексуальном насилии. Это произошло 7 октября, после того, как женщина обвинила его в сексуальном нападении на нее в автобусе. Об этом сообщает портал Businessinsider со ссылкой на заявление полиции.

Нападение произошло, когда автобус припарковался в районе торгового центра в городе Оберн (штат Вашингтон).

После задержания полицейские направили рэпера в южную исправительную колонию в Де-Мойне в Вашингтоне.

В настоящее время полиция освободила Нелли без предъявления официального обвинения, сообщает портал USA Today со ссылкой на адвоката и менеджера рэпера. Его адвокаты считают дело сфабрикованным.

По данным портала, в заявлении об изнасиловании говорится, что Нелли пытался применить сексуальное насилие к лицу, которое имеет инвалидность. Адвокаты считают, что инцидент произошел из-за чьей-то «жадности и мстительности».

Он отменил запланированное на 7 октября турне в Риджфилде в Вашингтоне, где должен был выступить с дуэтом Florida Georgia Line, уточнила порталу менеджер исполнителя.

Трехкратный победитель «Грэмми», в том числе и за песню Hot in Herre, в 2002 году 42-летний Нелли получил награду за лучшее мужское сольное исполнение.

Также он известен хитами My Place и Over and Over. По данным Ассоциации звукозаписывающей индустрии США, его альбом «Country Grammar», выпущенный в 2000 году, разошелся 10-миллионым тиражом.

В 2005 году он снялся в фильме «Самый длинный ярд».