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Латвия получила от Великобритании 65 боевых разведывательных бронемашин
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Латвия получила от Великобритании 65 боевых разведывательных бронемашин
Политика, 11:28
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Латвия получила от Великобритании 65 боевых разведывательных бронемашин

Национальные вооруженные силы (NBS) Латвии получили из Великобритании 65 из 123 предусмотренных боевых разведывательных гусеничных бронемашин. Об этом сообщает портал Baltnews со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики.

Проект механизации пехотной бригады сухопутных сил латвийских ВС разделен на несколько этапов и очередей. В рамках этого проекта планируется поставить 123 единицы бронетехники.

Бронетехника предназначена для создания механизированного подразделения в стране. Перед поставкой она проходит капитальный ремонт и модернизацию. В сообщении говорится, что поставки запланированы до 2020 года.

В основную сумму договора вошли: полное обновление и капитальный ремонт 123 платформ, запчасти, обучение специалистов Латвии. Все это будет стоить 3,147 млрд руб. (€46,6 млн).

Протокол о намерении Латвии и Великобритании заключить договор о покупке в мае 2014 года 120 британских боевых гусеничных машин разведки (Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked) был подписан в феврале того же года, сообщало агентство Delfi со ссылкой на документ. По данным латвийского министерства обороны, сумма сделки должна была составить около 4,727 млн руб. (€70 млн). План развития ВС Латвии предусматривает реализацию проекта по механизации с 2014 по 2020 годы.

Первые бронемашины M2A3 Bradley и танки M1A2 Abrams были поставлены в Латвию в марте 2015 года в ходе учебной операции Atlantic Resolve, которую США проводят в странах Балтии и в Польше.

Теги: Великобритания , Латвия , NBS , бронемашины
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