Филиппины выдадут США обвиняемого в подготовке «второго 11 сентября»

Обвиняемого в подготовке терактов в Нью-Йорке, 37-летнего филиппинца Рассела Салика, экстрадируют из Филиппин в США. Об этом сообщает издание Inquirer.

«Это означает, что мы должны приступить к процедуре выдачи, о которой было запрошено. У нас ведется и собственное расследование, которое нужно довести до конца», — сообщил изданию министр юстиции Филиппин Виталиано Агирре.

Власти Филиппин подозревают Салика в похищении шести человек и убийстве еще двоих во время нападения на лесопилку в апреле 2017 года.



Накануне власти США предъявили обвинение Салику, а также 19-летнему гражданину Канады Абдулрахману Эль Бахнасави и 19-летнему гражданину США, живущему в Пакистане, Талху Харуну. Они намеревались от имени запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) заложить бомбы на Таймс-сквер и в метро Нью-Йорка, а также расстрелять посетителей крупных концертных площадок. Теракты были запланированы на лето 2016 года, во время священного для мусульман месяца Рамадан.

По данным Минюста США, Эль Бахнасави приобрел материалы для изготовления самодельного взрывного устройства, а Харун уехал в Пакистан консультироваться «с экспертами» и должен был вернуться в Нью-Йорк. Салик планировал профинансировать проведение терактов и отправился за деньгами на Филиппины.

Раскрыть намерение злоумышленников удалось агенту ФБР под псевдонимом UC, работавшему под прикрытием. Он связался с подозреваемыми и убедил их, что также является сторонником ИГ. Во время переписки Эль Бахнасави сообщил, что «американцы заслуживают атак» и говорил о намерении «устроить второе 11 сентября».

Эль Бахнасави задержали в мае 2016 года в Нью-Джерси. В сентябре 2016 года в Пакистане был задержан Харун, а Салика задержали в апреле 2017 года.

Теракт 11 сентября 2001 года унес жизни 2,9 тыс. человек в США. В тот день 19 террористов запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» захватили четыре авиалайнера. Два из них врезались в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий самолет врезался в здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет должен был нанести урон Вашингтону, но разбился в сельской местности возле города Шанксвилл в штате Пенсильвания.